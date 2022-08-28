Россияне "собрали" армейский корпус на 15 тысяч человек: куда его перебросят в Украине

Оно насчитывает 15 тысяч человек и вскоре его перебросят в Украину.

Об этом в эфире ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"На самом деле история формирования этого армейского корпуса очень интересна. Его количество до 15 тысяч личного состава. Формировать его начали в мае. В мае — начале июня они полностью были обеспечены техникой — им было предоставлено 700 единиц техники. Это была техника нерасконсервированная и не снятая с хранения, а находившаяся в подразделениях российской армии — более новая и современная, но у этого корпуса на 15 тысяч человек именно с личным составом были проблемы, они не смогли сформировать его полностью даже по состоянию на данный момент - набрать 15 тысяч личного состава. Формировали из чего-либо, даже из зэков. Это показывает возможности России на сегодняшний день формировать и собирать личный состав, то есть есть проблемы с личным составом, человеческим ресурсом, которого им не хватает", — сказал Коваленко.

Экспертн предусматривает несколько направлений, куда в Украине могут перебросить этот 3-й армейский корпус.

"Что касается угрозы. Не смотря на то, что это некий непрофессиональный состав, но это количество — 15-20 БТГ в зависимости от их функций. Тактически было бы правильно, если бы они отправили их на южный плацдарм, потому что именно здесь сейчас в их большое количество проблем. Но командование ВС РФ действует вообще нерационально и нелогично, поэтому можно ожидать, что они появятся в какой-то другой локации, или в Харьковской области, или на Донбасском плацдарме, хотя я думаю, что их будут использовать в Херсонской и Запорожской областях", — сказал Коваленко.

Напомним, российские оккупанты надеялись до июня захватить всю Донецкую область, однако до сих пор Украина контролирует 45% территории области.

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