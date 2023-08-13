Россияне соврали об успешном осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море: InformNapalm предоставила доказательства

Есть данные объективного контроля от моряков одного из судов, наблюдавших за этим событием с расстояния.

Министерство обороны РФ соврало об успешном осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море, равно как и о предупредительных выстрелах.

Об этом сообщило международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на данные объективного контроля, предоставленные моряками одного из судов, наблюдавших за этим событием с расстояния.

"МО РФ соврало об успешном осмотре судна. Как указали моряки, судно "Сукра Окан" не подчинилось требованиям "рашистов" застопорить ход, а просто временно изменило курс в направлении берега, территориальных вод Турции", — отметили в InformNapalm.

По информации сообщества, никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире.

"На борту "Сукра Окан" находился турецкий экипаж, который "положил болт" на угрозы и не подчинился. Поэтому "решисты" соврали об успешном досмотре судна", — отметили в InformNapalm.

Напомним, в Украине пока официально не подтвердили атаку россиян на гражданское судно, направлявшееся в Одесскую область.

Речь идет о корабле Черноморского флота РФ, устроившем провокацию с судном. Минобороны России заявило, что один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

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