Россияне создали "цифровую армию" и распространяют фейки, которые могут посеять панику среди украинцев

Российский Telegram-канал "Цифровая армия России" занимается созданием фейковых комментариев и распространением их через граждан.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Авторы каналов призывают население РФ распространять комментарии под публикациями украинских каналов, дискредитирующих украинские власти, и распространяют панику среди украинцев", — сообщает ЦПИ.

Как отмечает источник, ежедневно администратор канала дает новую задачу, а также прикрепляет ссылку на группу с готовыми комментариями по теме, переведенной на украинский язык. Как только предварительный канал блокируют, сразу создается новый.

В первый день февраля главной темой стали "массовые чистки во власти и бизнесе".

"Враг распространяет мнение, что это плохо отразится на будущем Украины, хотя на самом деле как сами украинцы, так и Западные политики, поддерживают это решение. Россияне забывают, что изменение властных креслах для украинцев является нормой и прогрессом, ведь на России весь высший политикум не менялся уже десятками лет",- пишет ЦПИ.

Добавим, что ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о распространении в Сети комментариев о якобы отмене выплат 30 тыс. грн находящимся в тылу военным.

Какие выплаты получают военные в случае ранения и как получить, читайте в материале ТСН.ua.

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