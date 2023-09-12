Россияне создали дрон-камикадзе "Скальпель" взамен "Ланцета": что о нем известно

Российское конструкторское бюро "Восток" разработало новый дрон-камикадзе "Скальпель", похожий на беспилотник "Ланцет" от Zala. Сейчас дрон находится на этапе летных испытаний.

Об этом сообщает Defence Express.

Относительно малоизвестная российская компания-разработчик беспилотников "КБ "Восток" сейчас активно продвигает свой разработанный дрон-камикадзе под названием "Скальпель". Эта разработка максимально похожа на беспилотника "Ланцет" от Zala.

В государственных российских средствах массовой пропаганды разработчики сообщили, что проводят лётные испытания этого барражирующего боеприпаса и уже получили заявки от нескольких подразделений. В "КБ "Восток" говорят, что "находятся в постоянном диалоге с военными по техническим требованиям к дрону".

Характеристики беспилотника "Скальпель"

Отсек полезной нагрузки дрона "Скальпель": диаметр – 125 мм, длина – 650 мм. Это позволяет оснастить дрон разными боевыми частями общим весом до 5 кг.

Максимальный взлетный вес – до 10,5 кг.

Крейсерская скорость – до 120 км/ч.

Дальность полета – до 40 км.

Запуск дрона производится с катапульты.

Аэродинамическая форма с двойными Х-образными крыльями подражает "Ланцету".

Чем "Скальпель" отличается от "Ланцета"

Согласно заявлениям разработчиков, "Скальпель" отличается от "Ланцета" тем, что у него на 2 кг больше полезной нагрузки и на 10 км/ч. большая крейсерская скорость. Время баражирования нового беспилотника не разглашается.

О том, что "Скальпель" будет дешевым аналогом "Ланцета", свидетельствует заявление разработчика: утверждается, что дрон-камикадзе будет отличаться "доступной ценой". В то же время "КБ "Восток" признается, что некоторые компоненты дрона имеют иностранное происхождение.

К слову, по данным американских СМИ, США близки к принятию решения о передаче Украине ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Речь идет о ракетах ATACMS или управляемых РСЗО GMLRS.

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