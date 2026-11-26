Украинский военный во время учений / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Представители 34 стран и Евросоюза выступили с общим заявлением против применения Россией слезоточивого газа на поле боя. Поводом стало официальное подтверждение лабораторий ОЗХО о наличии запрещенного агента CS в образцах с украинских позиций.

Об этом пишет The Guardian.

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В среду, 25 ноября, было обнародовано совместное заявление в ответ на украинский отчет, который был распространен среди 193 стран в рамках заседания Организации по запрету химического оружия (ОЗХО).

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Украинская сторона сообщила, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году зафиксировала более 14 тыс. случаев применения российскими войсками на передовой боеприпасов с веществами для борьбы с массовыми беспорядками и токсичными химикатами.

В ОЗХО отметили, что «определенные лаборатории», одобренные организацией, «подтвердили наличие агента по борьбе с массовыми беспорядками (CS) в образцах, собранных на месте происшествия». Речь идет о следах слезоточивого газа, которые Украина обнаружила в окопе после поражения российской гранатой.

Применение веществ для борьбы с массовыми беспорядками, к которым относится и CS — разновидность слезоточивого газа, во время войны запрещено.

«Мы призываем к немедленному прекращению использования каких-либо токсичных химических веществ и агентов для борьбы с массовыми беспорядками в качестве метода ведения войны в Украине», — говорится в совместном заявлении руководителей направлений нераспространения из Великобритании, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, ЕС и других стран.

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Ранее в этом году СМИ сообщали, что западные разведывательные службы установили факты использования российскими военными веществ для борьбы с массовыми беспорядками. По данным медиа, они применялись для того, чтобы заставить украинских защитников покидать укрытия и окопы и выходить на открытую местность, где они становились целями для обстрелов.

Россия отрицает применение запрещенных боеприпасов. В то же время Москва обвиняет в использовании таких веществ украинскую сторону.

Напомним, еще летом 2025 года ОЗХО официально подтвердила применение российской армией токсичного газа CS на линии столкновения в Днепропетровской области в феврале того же года. Две независимые аккредитованные лаборатории обнаружили следы этого вещества в обломках гранат, обломках FPV-дрона, а также в образцах почвы и растительности, собранных экспертами вблизи блиндажа.

В марте 2026 года главный сержант 93-й ОМБр «Стохид» Виталий Пясецкий сообщил, что российская армия снова применяет на передовой запрещенные боеприпасы с неизвестными ядовитыми веществами. Главной целью таких атак являются операторы дронов — враг пытается парализовать их работу, атакуя укрытия химическими снарядами, что приводит к потерям среди украинских защитников.

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