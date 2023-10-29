Россияне требуют выселить евреев из страны: городами прокатились митинги (фото, видео)

Российские демонстранты призывают выдворять евреев из страны.
В России растет волна антисемитизма. Россияне требуют выселять евреев из страны, а также запретить въезд гражданам Израиля, которые будут якобы искать убежища на территории РФ из-за войны с ХАМАСом.
Соответствующие видео с митингов распространили политик Борислав Береза и ряд российских Telegram-каналов.
Так, в Республике Дагестан толпа людей собралась возле гостиницы, в которой, как они считали, жили евреи.
После продолжительных переговоров с полицией митингующих пустили проверить номера, чтобы убедились, что израильтян там нет.
Местные жители утверждают, что в конце концов проверили каждый номер в гостинице на предмет, "не живут ли там евреи".
После рейда в отеле установили табличку с надписью: "Иностранным гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен. И не проживают здесь".
Митинги также прошли в Карачаево-Черкесской Республике. Перед зданием правительства собралось около 500 человек. Они обратились к власти с требованием не пускать к себе беженцев из Израиля. А потом потребовали выселить всех евреев из республики.
В Нальчике – столица Кабардино-Балкарии, подожгли еврейский культурный центр.
По сообщениям местных жителей, кто-то бросил в здание центра горящие покрышки. Также на стене появилась надпись "смерть яхудам". "Яхуд" – по-арабски еврей.
Напомним, в России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод: там загорелся пожар (видео).
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