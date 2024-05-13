Россияне убеждают, что в Белгородской области сбили несколько "воздушных целей", а в Курской области — "украинские беспилотники"

Россияне утверждают, что над Белгородом и Белгородским районом сработала "система ПВО" – сбиты несколько воздушных целей на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом заявил в сообщении в социальных сетях губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков.

В частности, мол, в Белгородском районе после "отражения средствами ПВО" воздушной атаки со стороны "ВСУ" в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены жилой дом, баня и гараж. Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, якобы отделались легкими царапинами и ссадинами. От вызова "скорой" они якобы наотрез отказались, глава поселения отвез их к родственникам.

Всего на территории села разные повреждения зафиксированы в 5 частных жилищных домовладениях: выбиты окна, иссечены фасады, кровли и ограды. Также повреждены 3 автомобиля. В селе Устинка произошло возгорание сухой травы, костер возгорания был оперативно ликвидирован.

"Оперативные службы работают на местах. Обход территории будет продлен в светлое время суток", — заявил представитель российских властей.

Между тем сообщается, что в Курской области вроде бы сбили восемь "украинских беспилотников" самолетного типа сбили ночью. Об этом сообщил представитель правительства региона.

Мол, вражеские "беспилотники подавлены" в Липецкой области, ликвидируется вспышка на территории электроподстанции, жертв нет, сообщил еще один российский губернатор.

Напомним, что ранее в России была объявлена ракетная опасность: в Белгороде раздались взрывы.

Также россияне заявили, что получили уже 15 погибших из-под завалов дома в Белгороде.

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