Россияне убеждают, что якобы сбили ночью 32 "беспилотника" из Украины

Российская Федерация снова обвинила Украину в ночной атаке.

"В минувшую ночь пресечена попытка "киевского режима" осуществить "террористическую атаку" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении Министерства обороны России.

"Очередными средствами ПВО" были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 "украинских беспилотных летательных аппарата" над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей, — убеждают российские военные.

Напомним, что россиянам представилась атака "украинских беспилотников" на Брянщину и обстрел Белгородщины.

А позже россияне пожаловались на обстрел Белгорода и заявили, что, мол, есть погибшие.

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