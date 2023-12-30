Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне убеждают, что якобы сбили ночью 32 "беспилотника" из Украины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1856
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне убеждают, что якобы сбили ночью 32 "беспилотника" из Украины

Россияне придумали очередную атаку "украинских беспилотников" на свою территорию / Фото: ТСН.ua

Россия продолжает винить Украину

Российская Федерация снова обвинила Украину в ночной атаке.

"В минувшую ночь пресечена попытка "киевского режима" осуществить "террористическую атаку" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении Министерства обороны России.

"Очередными средствами ПВО" были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 "украинских беспилотных летательных аппарата" над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей, — убеждают российские военные.

Напомним, что россиянам представилась атака "украинских беспилотников" на Брянщину и обстрел Белгородщины.

А позже россияне пожаловались на обстрел Белгорода и заявили, что, мол, есть погибшие.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1856
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация