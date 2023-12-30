Россияне убеждают, что якобы сбили ночью 32 "беспилотника" из Украины

Россия продолжает винить Украину
Российская Федерация снова обвинила Украину в ночной атаке.
"В минувшую ночь пресечена попытка "киевского режима" осуществить "террористическую атаку" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Очередными средствами ПВО" были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 "украинских беспилотных летательных аппарата" над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей, — убеждают российские военные.
Напомним, что россиянам представилась атака "украинских беспилотников" на Брянщину и обстрел Белгородщины.
А позже россияне пожаловались на обстрел Белгорода и заявили, что, мол, есть погибшие.
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