"Россияне убивают наших детей": расследование о том, как наемники из РФ пытают и насилуют людей в Африке

По подсчетам ООН, более 2300 российских наемников, включая сирийский контингент, размещаются в районе ЦАР. В России же говорят, что те "безоружные".

Российские наемники принимают непосредственное участие в пытках и убийствах мирного населения в Центральноафриканской Республике. Россия завозит в ЦАР так называемых инструкторов, которые в действительности являются бойцами частного военизированного формирования, нанятыми компаниями, связанными с российским олигархом Евгением Пригожиным, который является приближенным к Путину.

Согласно расследованию, проведенному американским телеканалом CNN, российские наемники могут быть виноваты в военных преступлениях. Журналистам удалось опросить свидетелей пыток, изнасилований и убийств, совершенного русскими боевиками и правительственными военными. Чтобы защитить их от возможного возмездия их имена были изменены.

Жители города Бамбари (Центральная Африканская Республика) рассказали, как в феврале 2021 года российские наемники, используя вертолет, вели обстрелы, когда охотились на повстанцев, вооруженного мусульманской группировки "Селека". Но, по словам многих свидетелей, они без разбора открывали огонь против гражданских лиц, многие из которых скрывались в мечети Аль-Таква.

Дыры от пуль в середине мечети Аль Таква в Бамбари (ЦАР). Фото, сделанное в мае 2021 года. / CNN

Фатоума была дома со своими детьми в городе Бамбари, когда днем 15 февраля началась стрельба. Испугавшись, она собрала их и убежала в соседнюю мечеть, считая, что это будет надежным убежищем в городке ЦАР. Но вместо того, чтобы найти убежище в его стенах, она и десятки других — мужчин, женщин и детей — стали мишенями. Двое ее детей попали под обстрел, но выжили. По крайней мере десятку людей этого избежать не удалось.

"Это были россияне и Вооруженные силы ЦАР (фр. Forces Armées Centrafricaines, сокращенно FACA), — сказала Фатоума. — В мечети не было найдено ни одного из "Селека". Они убили только гражданское население. Мы даже не видели мертвого тела "Селека" на земле, они убивали наших детей".

Дыры от пуль в середине мечети Аль Таква в Бамбари (ЦАР). Фото, сделанное в мае 2021 года. / CNN

Общее количество убитых в мечети февральского дня неизвестна; но по данным CNN, их было около 20. Однако инцидент в Бамбари — далеко не единичный, а один из десятков, расследованных CNN и независимой расследовательской группой The Sentry. Все они указывают на широкий спектр нарушений прав человека российскими наемниками, которые находятся в ЦАР.

Несмотря на распространенный климат страха, десятки людей в ЦАР подтверждали совершение наемниками убийств, случаи изнасилования и пыток и неизбирательных нападений на мирных жителей, включая сожжение домов. CNN подтвердили, что несколько российских боевых вертолетов были отправлены в ЦАР в начале 2021 года. Россияне также импортировали бронетранспортеры, боевые вертолеты, такие как МИ-8 и Ми-24, а также беспилотники.

CNN и The Sentry получили конфиденциальные документы ООН, подтверждающие обвинения против российских наемников, сделанные свидетелями и жертвами. В докладе говорится, что в Бамбари FACA, российские наемники и группировки, которые считаются сирийскими, "могли совершить военные преступления, особенно во время казни гражданских и других лиц, которые не принимали участие в боевых действиях".

Тело жертвы стрельбы в мечети Аль Таква в феврале 2021 года. / CNN

Рабочая группа ООН (UNWG) направила перечень обвинений правительствам России и ЦАР, а также представителям военных наемников. UNWG не получила ответа от компании, которая управляет наемничеством. Российское правительство опровергло эти обвинения и настаивало, что наемники в ЦАР "безоружные и не принимают участия в боевых действиях". Правительство ЦАР также опровергло обвинения, но заявило, что расследование установит факты.

В 2017 году Совет Безопасности ООН отказался от эмбарго на вооружение ЦАР, согласившись на размещение 175 российских инструкторов якобы для обучения местных военных.

Но как ранее сообщал CNN, все, кроме пяти, тренеров, прибывших — вместе с большим запасом оружия — не российские военные, а частные наемники, нанятые компаниями, связанными с российским олигархом Евгением Пригожиным, приближенным к окружению президента РФ Владимира Путина.

По подсчетам ООН, более 2300 российских наемников, включая сирийский контингент, размещаются на более чем 30 базах в районе ЦАР. Количество инструкторов в ЦАР выросло с 170 в 2017 году до 2300 в 2021 году.

Наряду с военизированными частями Руанды и войсками ЦАР они проводят гораздо меньше тренировок и гораздо больше боев, особенно в январе, когда наемники из РФ вместе с армией Руанды начали оказывать поддержку президенту ЦАР Фостен Арканжи Туадеру, армия которого противостоит повстанческим группировкам.

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