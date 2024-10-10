Россияне ударили ракетами по Николаеву: что известно о "прилете"

Поздним вечером 9 октября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Николаеву. В городе произошел "прилет". Прошло без жертв.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, кафиры ударили по окрестностям города. Российская армия совершила атаку по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69.

"В результате прилета произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Есть повреждения складских помещений", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября в Кривом Роге раздавались взрывы из-за угрозы беспилотников. Впоследствии стало известно о "прилете".

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