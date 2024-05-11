Россияне удивили "новейшей" системой ПВО: фото

Для борьбы с украинскими беспилотниками россияне начали применять средства противовоздушной обороны, которым действительно уже "нет аналогов в мире". Таким образом, противостояли воздушной угрозе разве что "деды" во времена Второй мировой войны.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко опубликовал фото, на котором двое российских военных "защищают" небо с помощью станины, на которой установлены пять АК-74М. Придает колорит бинокль эпохи упомянутых "дедов".

"Что тут скажешь... Ваш любимый НПЗ будет защищать ЗРПК "Панцирь-С1"? Нет. ЗРК БУК-М3? Нет. ЗРК Тор-М2? Нет. Защищают российские города станины с этим. А все потому, что большинство из них успешно сгорело в украинских лесах и степях. Некоторым повезло больше – утонули в болотах и через миллион лет их найдут Анунаки, колонизировавшие Землю, и будут выставлять в музеях как образцы культуры прошлых цивилизаций”, — иронически заметил обозреватель.

Особое удивление Александра Коваленко вызвало то, что такую "систему ПВО" использует "вторая армия в мире" с мощным военно-промышленным комплексом.

“Интересно, как они в таких условиях будут сбивать крылатые и баллистические ракеты над Воронежем? Ой, ой, о чем это я???" – пошутил он.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке заметили российские танки-"взрывки", как во времена Первой мировой войны.

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