Россияне устроили в магазине давку и чуть не подрадись из-за паски (видео)

Давка возникла в обычном супермаркете, где паску даже не раздавали бесплатно.

Каждый год на Пасху жители России удивляют своим диким поведением, когда в городах раздают бесплатные паски. Этот год не стал исключением, однако стоит заметить, что россияне устроили в магазине давку из-за паски, которую просто продавали, а не раздавали бесплатно.

В этот раз давку у прилавка с пасками устраивали жители Астрахани, пишет Astra.

На видео видно, как люди расталкивают друг друга и ссорятся, в попытках ухватить паску с прилавка.

По данным Astra, давка произошла накануне в местном продуктовом магазине. В ряде СМИ сообщают, что паску якобы раздавали бесплатно. Однако в магазине это опровергли.

"Никаких акций не было, обычная паска на продажу. Когда паска на прилавке в районе обеда закончились, покупатели выстроились в очередь и даже не дали сотруднику довезти их до места, набросились на ходу", – рассказали в магазине.

Продавцы отметили, что не знают, с чем была связана подобная реакция.

"Сейчас паски в продаже, никакого ажиотажа нет. Наверное, люди у нас просто такие", — рассказали работники.

Напомним, в России стая собак насмерть загрызла ребенка.

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