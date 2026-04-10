Россияне в балаклавах устроили провокацию возле мемориала жертвам Смоленской катастрофы

Смоленская катастрофа / © Associated Press

Реклама

В аэропорту российского города Смоленска группа россиян устроила провокацию на месте чествования памяти погибших в катастрофе польского президентского самолета. Инцидент произошел в 16-ю годовщину Смоленской катастрофы во время возложения венков польской диаспорой и дипломатами.

Об сообщило RMF24 со ссылкой на посла Польши в России Кшиштофа Краевского.

По его словам, возле мемориала собрались молодые люди с баннерами, некоторые из которых прятали лица за балаклавами.

Реклама

«Это были агрессивные группы, которые отчаянно стремились к провокации и использовали пропагандистские лозунги относительно нашей поддержки Украины», — сказал дипломат.

Российские провокаторы, в частности, выдвигали абсурдные обвинения Польше о предоставлении воздушного пространства для украинских дальнобойных ударов по территории РФ — этот нарратив российская пропаганда запустила после активизации ударов по портам вокруг Санкт-Петербурга.

Поляки, которые пришли к мемориалу, не реагировали на провокации.

Также польский посол заявил, что Россия до сих пор игнорирует запросы Польши относительно обломков президентского самолета, который разбился под Смоленском.

Реклама

Как известно, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М потерпел катастрофу в аэропорту «Северный» под Смоленском, в результате чего погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его жена Мария, а также высшие военные командиры.

Напомним, польские истребители F-16 второй раз за неделю перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал действия РФ провокацией для проверки систем противовоздушной обороны.