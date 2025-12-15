Флаг Ирана / © Reuters

В ряде городов Ирана зафиксировали массовое распространение листовок с предложением присоединиться к войску РФ за 20 тысяч долларов «подъемных» и около 2 тысяч долларов ежемесячного заработка.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Объявление содержит ссылку на Telegram-канал, созданный в ноябре 2025 года, где процесс вербовки ведется сразу на нескольких языках. Журналисты установили, что рекрутеры открыто заявляют о координации кампании с российской стороной непосредственно на территории Ирана.

В центре отметили, что, несмотря на попытки российского посольства в Иране отрицать свою причастность, такая деятельность имеет все признаки системной и давно отработанной схемы.

«Несмотря на попытки российского посольства в Иране отрицать причастность, это типичный элемент системной вербовочной сети РФ, которая много лет ищет наемников в бедных и кризисных странах», — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Там также обратили внимание, что Иран является одной из наиболее уязвимых целей для подобных кампаний из-за сложной экономической ситуации, высокого уровня безработицы и значительного количества афганских беженцев, которые часто становятся мишенью финансовой эксплуатации.

В ЦПИ подчеркнули, что вербовка в Иране — это не единичный случай, а составляющая более широкой стратегии РФ, направленной на компенсацию больших потерь и подготовку новых наступательных действий.

По оценкам разведок, Россия уже завербовала по меньшей мере 18 тысяч иностранцев из 128 стран мира, часто используя обман, давление или финансовую зависимость.

Ранее сообщалось, что Кения заявила, что более 200 ее граждан воюют на стороне России в войне против Украины, а вербовочные агентства продолжают активно работать над привлечением большего количества кенийцев в российскую армию.

Мы ранее информировали, что правительство Южно-Африканской Республики приступило к расследованию обстоятельств, при которых 17 граждан страны были вовлечены в боевые действия на Донбассе под видом высокооплачиваемой работы.