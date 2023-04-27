Россияне в панике из-за неизвестных беспилотников под Москвой: испугали пилотов самолетов

В России заметили неизвестные БПЛА возле самолетов, летевших в аэропорт Домодедово.

Экипаж уже второго российского самолета испугался неизвестного дрона в "опасной близости" во время полета вблизи Москвы.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

"Пилот "Боинга" авиакомпании NordStar сообщил, что рядом с ним на подлете в Домодедово пролетел беспилотник", — говорится в сообщении.

Канал сообщает, что борт летевший из Уфы в Москву начал снижение, и на высоте около двух тысяч метров экипаж заметил белый беспилотник. Он якобы летел ниже самолета.

"Командир принял решение совершить посадку как и планировалось. Борт успешно сел в Домодедово. Кто запустил БПЛА выясняется", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 24 апреля, в Москве закрывали воздушное пространство над аэропортом "Внуково" из-за информации о якобы беспилотнике.

Тем временем в Москве уже готовятся к "бавовне" во время парада 9 мая. Там была разработана инструкция на случай воздушного нападения БПЛА Украины.

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