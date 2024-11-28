Россияне ведут "настоящую войну" с Западом — экс-глава британской службы разведки МІ6

Ричард Дирлав считает, что важно вести диалог со "своими оппонентами или врагами".

Правительство Великобритании должно смириться с тем, что россияне воспринимают войну в Украине как войну со странами Запада.

Об этом заявил бывший глава британской тайной службы разведки MI6 Ричард Дирлав, сообщает Sky News.

"Мы должны смириться с тем фактом, что россияне думают, что они находятся в состоянии войны с нами", — подчеркнул он.

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Ричард Дирлав вспомнил слова премьер-министр Польши Дональда Туска, который назвал нынешнюю ситуацию предвоенной ситуацией и заметил, что тот ошибается.

"Я думаю, что это настоящая война", — заметил он.

При этом бывший глава секретной разведывательной службы отметил, что для россиян эта война с Западом не означает непосредственный военный конфликт, а "гибридный конфликт или разные типы конфликта на разных аренах интересов".

Ричард Дирлав добавил, что важно вести диалог со "своими оппонентами или врагами", особенно теперь, когда сдерживаемый конфликт может перекинуться на Европу.

Напомним, 22 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что существует "серьезная и реальная" угроза глобальной войны после масштабной эскалации конфликта в Украине.

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