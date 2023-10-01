Россияне вербуют кубинцев для участия в войне против Украины – ISW

Захватчики несут серьезные потери, которые нужно восполнять.

Россияне пытаются привлечь граждан Кубы к участию в вооруженной агрессии против Украины. Завербовано уже более 100 человек.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Что известно

Аналитики отмечают, что около 140 граждан Кубы завербовали в 106-ю дивизию российских воздушно-десантных войск со штабом в городе Тула.

"Это указывает на то, что 106 дивизия, вероятно, была истощена боями в Украине", – говорится в отчете.

Вероятно, считают аналитики, наемники нужны РФ для быстрого восстановления потерь, понесенных агрессором в войне.

Ранее агентство Reuters сообщило, что государство-агрессор привлекает кубинцев зарплатой и прочими привилегиями на войну против Украины.

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