Россияне вербуют кубинцев для участия в войне против Украины – ISW

Захватчики несут серьезные потери, которые нужно восполнять.
Россияне пытаются привлечь граждан Кубы к участию в вооруженной агрессии против Украины. Завербовано уже более 100 человек.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Что известно
Аналитики отмечают, что около 140 граждан Кубы завербовали в 106-ю дивизию российских воздушно-десантных войск со штабом в городе Тула.
"Это указывает на то, что 106 дивизия, вероятно, была истощена боями в Украине", – говорится в отчете.
Вероятно, считают аналитики, наемники нужны РФ для быстрого восстановления потерь, понесенных агрессором в войне.
Ранее агентство Reuters сообщило, что государство-агрессор привлекает кубинцев зарплатой и прочими привилегиями на войну против Украины.
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