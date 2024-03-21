Россияне влупили ракетой по собственному кораблю в Балтийском море, есть погибшие (видео)

В то же время, российские власти утверждают, что это был "пожар из-за внештатной ситуации". Выживших членов судна допросила ФСБ и приказала молчать.
В Балтийском море 19 марта затонул российский траулер "Капитан Лобанов". В него попала ракета военно-морских сил РФ во время учений.
Об этом сообщает российский якобы "оппозиционный" канал "Дождь" со ссылкой на родственника одного из членов экипажа.
По его словам, результате попадания ракеты в рыболовецкий траулер погибли три члена экипажа, еще четверо получили ранения. Ракета была выпущена во время учений Балтийского флота и упала прямо на рубку капитана.
Но в РФ решили замолчать инцидент. Калининградский чиновник Дмитрий Лысков заявил, что из-за ЧП на судне несколько человек пострадало, но не сказал о погибших. Пожар, по его словам, возник из-за "внештатной ситуации". О том, что в судно попала ракета, он не проронил ни слова.
"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло", — заявил в свою очередь родственник одного из членов экипажа.
Собеседник издания также утверждает, что в госпитале пострадавших допросили силовики ФСБ, которые настоятельно "попросили" членов экипажа "не распространяться" об инциденте.
Ранее сообщалось, что оккупанты перебили своих солдат из "Солнцепёка".
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