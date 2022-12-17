Россияне восстанавливают свои боевые возможности: польский генерал рассказал, как им это удается и кто помогает

Россия начала переводить промышленность из мирной на военную.
Бывший командующий сухопутными войсками Республики Польша, экс-замминистра обороны Польской Республики генерал Вальдемар Скшипчак рассказал, что российская армия понемногу восстанавливает боевые возможности благодаря сотрудничеству с другими странами.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
Он заметил, что у россиян на поле фронте появляются новые танки T-90 в большом количестве. Но добавил, что Россия начала переводить промышленность с мирной на военную.
"По моему мнению, это не продукция с заводов, поскольку россияне не могут сделать танки за столь короткий период. По моему мнению, здесь доходит до реэкспорта. Вероятно, те, кто раньше покупал у россиян танки, сейчас продают их и зарабатывают в России. То есть у них есть другой источник, а не военная промышленность", — пояснил Скшипчак.
Польский генерал подчеркнул, что восстановление боевых возможностей способствует формированию новых военных подразделений.
"Россияне понемногу восстанавливают свои боевые возможности. По моему мнению, не только силами своей промышленности, но и благодаря сотрудничеству с другими, поставляющими им снаряжение и технику. Те, кто это делает, принимают участие в войне против Украины", — добавил. военный.
Новое наступление русской армии
Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовит около 200 тысяч новых военных и что у него нет сомнений, что армия РФ предпримет еще одну попытку наступления на Киев. По его словам, это может произойти в январе-марте.
Также о том, что войска России снова могут попытаться вторгнуться, командующий Оперативным командованием "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук. Он не исключает, что оккупационные войска могут уйти с севера. Одним из возможных сценариев является повторная атака в конце февраля.
Военный эксперт Сергей Грабский также считает, что Кремль готовится к реваншу и может пойти в большое наступление зимой-весной 2023 года. В этом контексте он рассматривает направление Беларуси достаточно приоритетным.
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