Россияне восстанавливают свои боевые возможности: польский генерал рассказал, как им это удается и кто помогает

Бывший командующий сухопутными войсками Республики Польша, экс-замминистра обороны Польской Республики генерал Вальдемар Скшипчак рассказал, что российская армия понемногу восстанавливает боевые возможности благодаря сотрудничеству с другими странами.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Он заметил, что у россиян на поле фронте появляются новые танки T-90 в большом количестве. Но добавил, что Россия начала переводить промышленность с мирной на военную.

"По моему мнению, это не продукция с заводов, поскольку россияне не могут сделать танки за столь короткий период. По моему мнению, здесь доходит до реэкспорта. Вероятно, те, кто раньше покупал у россиян танки, сейчас продают их и зарабатывают в России. То есть у них есть другой источник, а не военная промышленность", — пояснил Скшипчак.

Польский генерал подчеркнул, что восстановление боевых возможностей способствует формированию новых военных подразделений.

"Россияне понемногу восстанавливают свои боевые возможности. По моему мнению, не только силами своей промышленности, но и благодаря сотрудничеству с другими, поставляющими им снаряжение и технику. Те, кто это делает, принимают участие в войне против Украины", — добавил. военный.

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Новое наступление русской армии

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовит около 200 тысяч новых военных и что у него нет сомнений, что армия РФ предпримет еще одну попытку наступления на Киев. По его словам, это может произойти в январе-марте.

Также о том, что войска России снова могут попытаться вторгнуться, командующий Оперативным командованием "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук. Он не исключает, что оккупационные войска могут уйти с севера. Одним из возможных сценариев является повторная атака в конце февраля.

Военный эксперт Сергей Грабский также считает, что Кремль готовится к реваншу и может пойти в большое наступление зимой-весной 2023 года. В этом контексте он рассматривает направление Беларуси достаточно приоритетным.

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