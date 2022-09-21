Россияне вышли на первые акции протеста против мобилизации (фото)

В РФ после оглашения Путиным частичной мобилизации россияне начали выходить на первые протесты.

Сообщения об акциях в России поступают из Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска и Иркутска.

Об этом пишет Meduza.

Как отмечается, в Иркутске ОМОН разогнал акцию, на которую собралось около 60 человек. Есть задержание.

Между тем, московская прокуратура предупредила россиян, что анонсированные в Сети протесты не согласованы с органами власти. Там напомнили россиянам об ответственности за призывы к несанкционированным акциям

"Участникам и организаторам массовых мер грозит ответственность вплоть до уголовной", — заявила прокуратура Москвы.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора с экстренного обращения, читайте здесь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что среди приоритетных задач частичной мобилизации в РФ есть усиление охраны военкоматов и пунктов сбора россиян.

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