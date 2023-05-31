Россияне взорвали дорогу, по которой ехали братья "Киев за три дня"

Россия взорвала дорогу на пересечении границ Украины, Белоруссии и РФ. Речь идет о КПП "Три сестры". Оккупанты признаются, что такие меры направлены из-за вероятных опасений атак со стороны Украины.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Брянские новости".

"Подорвана украинская дорога на танкоопасном направлении возле "трех сестер" — в месте, где соединяются Украина (Черниговская обл.), Беларусь (Гомельская обл.) и Россия (Брянская обл.)", — говорится в сообщении.

Так, россияне заявляют, что на границе на Черниговщине уничтожен "путь врага, который он мог бы когда-нибудь попытаться использовать для попыток атак".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что речь идет именно о той части дороги, по которой кафиры ехали 24 февраля 2022 года брать "Киев за три дня".

Атаки на объекты критической инфраструктуры России

Напомним, российские пропагандисты сообщили, что ночью неизвестный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Они уверяют, что инфраструктура не повреждена, пострадавших нет. Тем временем телеграмм-канал Baza сообщил, что Ильский нефтеперерабатывающий завод около 4 часов был атакован дроном-камикадзе.

Накануне взрывы прогремели на Афинском нефтеперерабатывающем заводе — вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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