Россияне взорвали коровник во время обстрелов собственной Курской области (видео)

Российские войска 31 августа обстреляли территорию собственной же Курской области и, конечно же, обвинили в этом ВСУ. Один из "прилетов" пришелся на коровник.

В результате обстрела погибли более 20 коров.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"В курской области в воздух взлетело более 20 коров из-за того, что кацапы валят по своим же территориям. Весь скот на ферме погиб, взрывной волной повреждено еще 6 домов", – говорится в сообщении.

Об инциденте сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится в крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", – заявил чиновник.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне российский солдат расстрелял из автомата двух офицеров ФСБ.