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Россияне взяли оперативную паузу в Черном море: с чем это связано

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне взяли оперативную паузу в Черном море: с чем это связано

Черноморский флот РФ. / Фото: УНИАН

Сейчас в морской акватории – затишье.

Российская оккупационная армия взяла оперативную паузу в Черном море после ряда украинских ударов по кораблям Черноморского флота.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Ситуацию в морской акватории он называет стабильной. по словам представителя ВМС ВСУ, оккупанты могут брать оперативную паузу, чтобы как-то изменить свою тактику, ведь они "реально не понимают, что дальше делать"

"Возможно, сейчас они будут решать, как вообще использовать другие базы, учитывая, что Севастополь не является и больше никогда не будет безопасной базой для россиян. Поэтому сейчас такое затишье — в Черном море пока один корабль и один в Азовском, носителей вообще не наблюдаем. И даже в Средиземноморском море всего две единицы, а обычно они всей группировкой находились", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщал, что Черноморский флот убегает с запада Крыма в Новороссийск. Впрочем, часть группировки РФ все еще остается у берегов Крыма и представляет опасность для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
142
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