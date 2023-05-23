"Россияне взялись за оружие": повстанцы обратились к Путину и его "шайке"

Больше всего ждут "освобождения территории, приграничные к зоне военных действий. Это — Курск, Брянск, Белгород", считают РДК.

"Русский добровольческий корпус" (РДК) записал видео, в котором предупредил диктатора РФ Владимира Путина, что война за свободную страну будет "продолжаться до тех пор, пока его повешенное тело не украсит стены Кремля".

Видео было опубликовано на своей странице в телеграмм-канале.

"Изодранная мясными штурмами путинская армия затихла. Раздираемые противоречиями коррупционеры и олигархи грызут друг другу глотки. Зеки и мо(г)илизованные не понимают за что они сражаются и за что умирают. Этнические банды взяли под контроль южные регионы, насаждая нормы шариата. Страна погрязла в пучине пожарищ, взрывов и загадочных смертей. В Кремле сидит коррупционная клика, считающая дома и дворцы мерилом человека. Центральная власть трещит по швам и в панике закручивает гайки, а змеиный узел межклановой борьбы затягивается все туже", - заявили они.

Бойцы РДК считают, что Россия "созрела для перемен". А больше всего ждут "освобождение территории, приграничные к зоне военных действий". Это – Курск, Брянск, Белгород. Они принимают ответственность за события в РФ на себя.

Российский добровольческий корпус обратился к Путину. ФОТО: сундуки видео

"Мирное население может не беспокоиться: РДК не воюет с гражданскими. Любая помощь своим согражданам, которые были достаточно смелыми, чтобы бороться против путинской диктатуры, приближает конец войны, конец смертей и конец позора. Линии фронта пройдут по районам сонных городов в глубоком тылу" ... Россияне взялись за оружие. Россияне сказали свое слово. И никто не решится сказать, что мы здесь чужие. Мы наконец-то вернулись домой!", — подытожили РДК.

Напомним, в Минобороны подчеркнули, что события в Белгородской области – не последнее восстание в РФ. Российские повстанцы и партизаны пытаются избавиться от нынешнего режима в РФ.

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