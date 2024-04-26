Россияне захотели "присвоить" Лесю Украинку: в Берлине произошел книжный скандал

Российские мигранты в Германии выпустили книгу под названием "Русскоязычные квиры в Берлине в XVII-XXI веках", в которой есть статья о выдающейся украинской писательнице Лесе Украинке.

Об этом сообщила белорусская журналистка Настя Захаревич на своей странице в социальной сети Facebook.

Авторы книги приводят переписку Леси Украинки с Ольгой Кобылянской, как пример и "важную памятку лесбийской чувственности".

"Вот ты борешься всю жизнь за свой — украинский — язык, а потом модные берлинские люди все равно назовут тебя русскоязычным. Особенно когда твою нацию снова пытаются уничтожить, утверждая, что твой язык ненастоящий", — прокомментировала содержание книги Захаревич.

Одним из авторов книги является соучредитель организации Quarteera Ваня Кильбер. Именно Quarteera и выпустила это издание в свет в прошлом году.

"Quarteera – это сообщество ЛГБТК+ людей, которые живут в Германии и общаются на русском языке. Наша задача – противодействовать множественной дискриминации квир-людей с миграционным опытом", – говорится на сайте организации.

После скандала организация Quarteera опубликовала открытое письмо, в котором извинилась за недостаточную осторожность, ранившую чувства людей.

"Мы приносим глубокие извинения всем, чьи чувства мы затронули. Нам жаль, что одна из наших брошюр ранила чувства людей. Мы недостаточно внимательно подошли к некоторым формулировкам и нам не хватило чуткости. В результате этого мы поступили недостаточно осторожно. Мы признаем эту ошибку и берем за нее ответственность", – говорится в письме.

Авторы отметили, что в книге Леся Украинка упоминается как "украинская писательница и участница национально-освободительного движения и символ борьбы за независимость Украины".

"Когда мы говорим о "русскоязычных" людях, мы имеем в виду, что русское государство с XVI века и до сих пор является колониальной империей, захватившей многие народы и страны. Русскоязычные квиры в Берлине принадлежали к разным культурам: русские, украинцы, евреи, немцы, азербайджанцы и т.д. Русский язык был для них одним из языков на родинах и лингва франка в Берлине. В связи с развязанной Россией войной мы считаем важным подчеркнуть, что ни ее история, ни история квир-людей в Берлине не сводятся к истории «титульной нации» (именно такая формулировка является расизмом)», – объяснили свою позицию в организации.

Напомним, Леся Украинка была настоящей бунтаркой, не любила, когда ее жалели, и жила максимально насыщенной жизнью. Стихи этой известной поэтессы наполнены темой равенства прав женщин и мужчин, увлечением природой и любовью к Родине.

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