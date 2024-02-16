Россияне заменили командующего Черноморским флотом – ISW: что произошло с предыдущим

Под руководством предыдущего командующего Соколова ЧФ потерял около 20% своей силы.
Россияне заменили командующего Черноморским флотом и назначили на эту должность начальника штаба ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российские источники заявили, что военные РФ официально уволили командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова и заменили его Пинчуком.
Соколов, вероятно, погиб в результате украинского удара по штаб-квартире Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе (Крым) в сентябре 2023 года.
Российский военный блогер утверждал, что Соколов, который был командующим ЧФ с сентября 2022 года, запретил флоту устанавливать на судах нестандартные устройства для обнаружения морских дронов и другого технологически передового оборудования. Блогер также утверждал, что ЧФ потерял около 20% своей силы под командованием Соколова.
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Потери Черноморского флота РФ
Как сообщил спикер ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, ЧФ имел почти 80 единиц морской боевой техники в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Из них от 30 до 35 были "тяжело вооружены". Плетенчук сообщил, что украинские силы на 15 февраля 2023 года "уничтожили" 26 боевых единиц российского флота и "серьезно повредили" еще 15.
Спикер ВМС Украины также сообщил, что береговая охрана России (подчиненная ФСБ РФ) имеет до 20 разных судов.
Напомним, 22 сентября 2023 года Силы спецопераций Украины и Воздушные силы ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. По данным ГУР, в результате атаки было ликвидировано по меньшей мере девять человек. Также ранения получили 16 человек, в том числе российские генералы.
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