Россияне застряли в аэропортах Москвы, рейсы массово отменяют: что случилось

Тысячи россиян застряли в аэропортах Москвы и других городов РФ из-за ограничения авиасообщения в некоторых регионах России.

Россияне пытаются подать массовые отмены и переносы полетов как результат "предновогоднего наплыва". Однако на самом деле ситуацию усложняет "неспокойная ситуация" на некоторых аэродромах РФ.

Об отмене вылетов сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, в аэропортах Москвы задержали или отменили более 50 рейсов. В частности, в аэропорту "Внуково" утром 29 декабря 15 рейсов задержаны, а 7 отменены. В "Домодедово" 17 рейсов задержаны и 4 отменены, а в "Шереметьево" задержаны 7 рейсов.

РосСМИ со ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" сообщают, что якобы самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, мол, на него приходится самое большое количество бронирований.

Однако на самом деле это может быть следствием ограничения авиасообщения в некоторых регионах РФ. Так, в РФ закрыли воздушное пространство над Саратовской областью из-за атаки беспилотников на аэродром в Энгельсе. Также ограничение было введено и в зоне аэропорта Пензы.

"В аэропорту "Домодедово" пассажиры не могут улететь из Москвы из-за закрытия воздушного пространства после атаки беспилотника в Энгельсе. Пассажирам самолета Москва — Пенза объявили о переносе рейса на неопределенный срок. Их самолет отбуксировали в аэропорту "Домодедово" на стоянку", — пишут в российских Telegram-каналах.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в российском городе Энгельс, где Россия размещала стратегическую авиацию для атак по Украине, раздались взрывы. В городе, вероятно, сработала система ПВО.

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