Россияне засветили на видео доказательство, что самолет Пригожина сбила российская ПВО: эксперт показал фото

Украинский военно-политический обозреватель высмеял российскую теорию о том, что самолет с Пригожиным в РФ сбили украинцы.
Российские пропагандисты собственноручно засветили на видео доказательство того, что самолет с предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и его двумя заместителями сбила система ПВО россиян.
Этот заметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, в этой ситуации "даже такая пропагандистская свалка, как Readovka", оказалась полезна. Так, они первыми опубликовали видео с пикировавшим самолетом Пригожина и одновременно выдали и доказательство того, что его сбила ПВО РФ. На первых секундах видео зафиксирован инверсионный след от ЗУР (зенитная управляемая ракета).
"Рашисты сейчас вещают конспирологические версии, вплоть до того, что Украина провела спецоперацию по ликвидации Пригожина... Ну, если ГУР МО удалось перетащить в Тверскую область ЗРК среднего радиуса действия, то..." — саркастически написал эксперт.
Отметим, эксперты считают, что гибель в авиакатастрофе предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина – это откровенная месть президента РФ Владимира Путина за марш на Москву, который он совершил два месяца назад. Теперь официально – Пригожин мертв, как и его ближайшие подчиненные, находившиеся с ним на борту сбитого россиянами самолета.
Будет ли от этого польза Украине, как это скажется на фронте и что может произойти в дальнейшем с Россией, выяснял сайт ТСН.ua.
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