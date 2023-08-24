Россияне засветили на видео доказательство, что самолет Пригожина сбила российская ПВО: эксперт показал фото

Украинский военно-политический обозреватель высмеял российскую теорию о том, что самолет с Пригожиным в РФ сбили украинцы.

Российские пропагандисты собственноручно засветили на видео доказательство того, что самолет с предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и его двумя заместителями сбила система ПВО россиян.

Этот заметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в этой ситуации "даже такая пропагандистская свалка, как Readovka", оказалась полезна. Так, они первыми опубликовали видео с пикировавшим самолетом Пригожина и одновременно выдали и доказательство того, что его сбила ПВО РФ. На первых секундах видео зафиксирован инверсионный след от ЗУР (зенитная управляемая ракета).

Доказательство того, что самолет Евгения Пригожина сбил российский ПВО / Фото: Александр Коваленко

"Рашисты сейчас вещают конспирологические версии, вплоть до того, что Украина провела спецоперацию по ликвидации Пригожина... Ну, если ГУР МО удалось перетащить в Тверскую область ЗРК среднего радиуса действия, то..." — саркастически написал эксперт.

Отметим, эксперты считают, что гибель в авиакатастрофе предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина – это откровенная месть президента РФ Владимира Путина за марш на Москву, который он совершил два месяца назад. Теперь официально – Пригожин мертв, как и его ближайшие подчиненные, находившиеся с ним на борту сбитого россиянами самолета.

Будет ли от этого польза Украине, как это скажется на фронте и что может произойти в дальнейшем с Россией, выяснял сайт ТСН.ua.

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