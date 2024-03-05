Запад свозят завербованных радикалов, которых вербует агентурная сеть России.
Оккупанты проводят пропагандистский форум среди молодых сторонников нацистского режима.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Сам форум, как будто как проводится по всей РФ, но большинство участников расположены в Сочи. Именно туда враг свез около сотни коллаборантов с оккупированных территорий, отправленных псевдоуниверситетами.
Сам форум призван создать иллюзию поддержки миром колониальной политики кремля в противовес дипломатической изоляции. Запад свозят завербованных радикалов, которых вербует агентурная сеть России.
Центр национального сопротивления отмечает, что каждый организатор форума является преступником и понесет ответственность за свои действия.
Напомним, что в России по всей стране будут проверять систему оповещения населения.