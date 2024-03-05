Оккупанты проводят пропагандистский форум среди молодых сторонников нацистского режима.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сам форум, как будто как проводится по всей РФ, но большинство участников расположены в Сочи. Именно туда враг свез около сотни коллаборантов с оккупированных территорий, отправленных псевдоуниверситетами.

Сам форум призван создать иллюзию поддержки миром колониальной политики кремля в противовес дипломатической изоляции. Запад свозят завербованных радикалов, которых вербует агентурная сеть России.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый организатор форума является преступником и понесет ответственность за свои действия.

Напомним, что в России по всей стране будут проверять систему оповещения населения.