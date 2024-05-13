Россияне заявили, что получили уже 15 погибших из-под завалов дома в Белгороде

В Белгороде увеличилось количество погибших в результате разрушения подъезда дома.

Об этом сообщили в российском МЧС.

В течение ночи против 13 мая 2024 из-под завалов дома в Белгороде достались еще три тела. Таким образом, количество погибших росло до 15.

Российские власти информируют о том, что спасатели продолжают работать. Мол, установлено дополнительное освещение. Сотрудники МЧС поливают водой тлеющие костры.

Напомним, что ранее местные власти обвинили в инциденте ВСУ.

В то же время Министерство обороны страны-агрессорки лживо заявило, что многоэтажка в Белгороде якобы обрушилась из-за обломка сбитой "украинской ракеты "Точка-У".

А вот в СНБО заявили о провокации России.

Также в ночь на 13 мая 2024 года в Белгороде раздались взрывы.

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