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Россияне заявили о попытке атаки БПЛА по башне связи в Московской области

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россияне заявили о попытке атаки БПЛА по башне связи в Московской области

Беспилотник/Фото: Unsplash

Пропагандисты убеждают, что дрон только задел антенную тарелку.

Россияне заявили, что якобы украинский беспилотник пытался атаковать башню связи в Московской области.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По словам российских пропагандистов, беспилотник самолетного типа пытался атаковать башню связи в деревне Покровское Ружского района Московской области утром 21 августа.

Утверждается, что БПЛА был якобы подавлен силами радиоэлектронной борьбы, поэтому изменил курс и только задел антенную тарелку.

На место происшествия прибыли полицейские и обнаружили там разбросанные обломки беспилотника со следами горения. Модель дрона пока не удалось установить.

Сама башня связи расположена в 500 м от жилого сектора. Сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 22 августа в Москве и области были слышны взрывы, после которых россияне заявили о якобы сбитии беспилотников. В многоэтажке Красногорска вылетели окна. Московским аэропортам снова пришлось приостанавливать работу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Дроны атакуют Москву! У россиян – массовая истерия!"

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Дата публикации
Просмотры
943
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