Россияне заявили о попытке БПЛА-атаки по Саратовской области

Заметим, что в этом регионе близ города Энгельс расположен военный аэродром.

В Минобороны России заявили о сбитии беспилотника в ночь на 10 января над Саратовской областью.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Сети.

В Минобороны утверждают, что ночью была "прекращена попытка киевского режима" устроить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Также читайте Россияне заявили об атаке дронов на нефтебазу и энергообъект в Орле: подробности

"Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — утверждают в российском ведомстве.

Заметим, что в Саратовской области вблизи города Энгельс находится военный аэродром. С февраля 2022 года россияне используют его для авиа-атак по Украине.

Кроме того, по информации из "Википедии", на авиабазе в Энгельсе расположен пункт управления (военная часть 06987) и авиационная группа: четыре авиационных эскадрильи — 16 самолетов Ту-160, 18 самолетов Ту-95МС.

К слову, 9 января россияне заявили о сбитии неизвестного беспилотника в Курской области.

Читайте также: