Россияне заявили о попытке БПЛА-атаки по Саратовской области

Заметим, что в этом регионе близ города Энгельс расположен военный аэродром.
В Минобороны России заявили о сбитии беспилотника в ночь на 10 января над Саратовской областью.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Сети.
В Минобороны утверждают, что ночью была "прекращена попытка киевского режима" устроить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
"Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — утверждают в российском ведомстве.
Заметим, что в Саратовской области вблизи города Энгельс находится военный аэродром. С февраля 2022 года россияне используют его для авиа-атак по Украине.
Кроме того, по информации из "Википедии", на авиабазе в Энгельсе расположен пункт управления (военная часть 06987) и авиационная группа: четыре авиационных эскадрильи — 16 самолетов Ту-160, 18 самолетов Ту-95МС.
К слову, 9 января россияне заявили о сбитии неизвестного беспилотника в Курской области.
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