Россияне заявили об атаках с танков по Брянщине: введен режим ЧС

Россияне заявили об продолжающихся уже несколько дней обстрелах из танков по Брянской области и обвинили в этом ВСУ. В одном из районов был введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщают российские пропагандистские паблики.

Так, по информации от россиян, днем 21 сентября якобы "ВСУ" обстреляли из танков деревню Грудская Севского района Брянской области. Обстрел длился полчаса и было выпущено восемь танковых снарядов. Также утверждается о минометном обстреле деревни.

В тот же день вечером под обстрел из танка попало село Барбино в Стародубском районе Брянщины в 3 км от границы с Украиной. Было выпущено три снаряда. Разрушений и пострадавших нет.

Россияне также утверждают, что днем ранее, 20 сентября, "ВСУ" нанесли пять ударов с танка по селу Случевск, что в 1 км от границы с Украиной. Пострадавших нет. Сообщается, что снаряды повредили кафе на развилке дорог Погар-Гремяч-Сопичи, которое не работает. Вечером 20 сентября глава Погарского района ввел режим ЧС, и сотрудников местного отдела полиции отправили устранять последствия.

В российских пабликах утверждается, что Случевск обстреливался из танков и раньше – 11 и 25 августа. Однако тогда местные власти режим ЧС не объявляли.

К слову, в начале сентября "Русский добровольческий корпус" заявил, что устроил рейд в Брянскую область и ликвидировал двух работников пограничной службы ФСБ России.

Читайте также: