Россияне заявили об атаке БПЛА по двум областям: вспыхнул пожар (фото)

В России заявили о якобы сбитии беспилотника над Смоленской областью и атаке дроном по пороховому заводу в Тамбовской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ и российские телеграм-каналы.

БПЛА в Смоленской области

Так, в Минобороны утверждают, что утром 15 ноября средства ПВО уничтожили якобы украинский беспилотник над территорией Смоленской области. В ведомстве традиционно заявили о "попытке киевского режима" устроить атаку БПЛА по объектам на территории РФ.

Атака дроном в Тамбовской области

Также читайте В Краснодарском крае РФ горит военная часть: видео

В то же время российские паблики информируют, что утром 14 ноября беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области.

"Неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода" в Котовске", – говорится в сообщении.

В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Вспыхнул пожар, который удалось потушить.

По предварительным данным, работы в этом цехе не проводились. Пострадавших нет.

Пожар на территории "Тамбовского порохового завода"/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, 14 ноября россияне заявили о якобы уничтожении четырех "украинских" беспилотников над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

Читайте также: