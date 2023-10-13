Россияне заявили об атаке БПЛА по химзаводу в Брянской области: детали о "бавовне"

Сообщается, что дрон упал на крышу одного из цехов завода имени 50-летия СССР и взорвался.

Россияне заявили о попытке якобы со стороны ВСУ атаковать беспилотниками химический завод в Брянской области. Накануне вечером местные жители слышали "бавовну" и видели пожар.

Об этом сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и российские Телеграм-каналы.

Вечером 12 октября жители Брянска сообщали о сильном взрыве, после которого вспыхнул пожар в районе мясокомбината.

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Позже Богомаз заявил о попытке якобы украинских военных атаковать регион с помощью беспилотников. Губернатор убеждал, что дрон был подавлен силами РЭБ на окраине Брянска. Во время падения беспилотник взорвался. Пострадавших нет.

"Бавовна" и пожар в Брянске Фото: Вaza

Атака БПЛА по химзаводу

Российские паблики уже утром 13 октября заявили о попытке "ВСУ" атаковать ночью химический завод в Брянской области. Речь идет о заводе имени 50-летия СССР.

"По предварительным данным, беспилотник авиационного типа был подавлен силами РЭБ, упал на крышу одного из цехов и взорвался. В результате взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщениях.

Россияне добавили, что за несколько часов до этого еще один беспилотник упал и сдетонировал на территории брянского строительного комплекса "Твой Дом". В результате взрыва вспыхнул пожар в коммерческом помещении на площади 90 кв. м. Пострадавших тоже нет.

К слову, в ночь на 12 октября россияне заявили, что силы ПВО сбили беспилотник под Белгородом, в результате чего погибли два человека.

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