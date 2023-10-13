Россияне заявили об атаке БПЛА по химзаводу в Брянской области: детали о "бавовне"

Сообщается, что дрон упал на крышу одного из цехов завода имени 50-летия СССР и взорвался.
Россияне заявили о попытке якобы со стороны ВСУ атаковать беспилотниками химический завод в Брянской области. Накануне вечером местные жители слышали "бавовну" и видели пожар.
Об этом сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и российские Телеграм-каналы.
Вечером 12 октября жители Брянска сообщали о сильном взрыве, после которого вспыхнул пожар в районе мясокомбината.
Позже Богомаз заявил о попытке якобы украинских военных атаковать регион с помощью беспилотников. Губернатор убеждал, что дрон был подавлен силами РЭБ на окраине Брянска. Во время падения беспилотник взорвался. Пострадавших нет.
Атака БПЛА по химзаводу
Российские паблики уже утром 13 октября заявили о попытке "ВСУ" атаковать ночью химический завод в Брянской области. Речь идет о заводе имени 50-летия СССР.
"По предварительным данным, беспилотник авиационного типа был подавлен силами РЭБ, упал на крышу одного из цехов и взорвался. В результате взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщениях.
Россияне добавили, что за несколько часов до этого еще один беспилотник упал и сдетонировал на территории брянского строительного комплекса "Твой Дом". В результате взрыва вспыхнул пожар в коммерческом помещении на площади 90 кв. м. Пострадавших тоже нет.
К слову, в ночь на 12 октября россияне заявили, что силы ПВО сбили беспилотник под Белгородом, в результате чего погибли два человека.
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