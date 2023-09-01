Россияне заявили об атаке БПЛА по Курской области, где расположена АЭС

Россияне заявили 1 сентября об атаке двумя якобы украинскими беспилотниками по городу Курчатов в Курской области, где расположена АЭС.

Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба", – говорится в заявлении губернатора Курской области.

Впоследствии он уточнил, что один беспилотник попал по нежилому зданию, где незначительно поврежден фасад. Пострадавших там нет.

"Падение второго БПЛА не подтверждено – пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один", – утверждает Старовойт.

Напомним, контрразведчики СБУ в ночь на 27 августа сразу 16 дронами атаковали военный аэродром в Курске. Дроны отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Поражены также радары комплекса С-300 и два "Панциря".

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