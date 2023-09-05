Россияне заявили об атаке БПЛА по Тверской области: поврежден химзавод

В России утверждают, что утром 5 сентября неизвестные беспилотники были сбиты в Калужской, Тверской и Московской областях.

Неизвестные беспилотники ночью против 5 сентября якобы пытались атаковать российскую столицу. Однако приземлились в Тверской области на территории Редкинского опытного завода.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 5 сентября российская ПВО уничтожила беспилотники, которые "пытались атаковать" столицу страны-агрессорки. Дроны якобы были сбиты в Калужской и Тверской областях, а также в Истринском районе Подмосковья.

По словам Собянина, в Московской области из-за падения обломков дрона поврежден "бытовой объект". В московских аэропортах Внуково и Шереметьево ночью временно ограничивали полеты.

В то же время в Тверской области россияне якобы перехватили дрон-камикадзе, который упал на территории "Редкинского опытного завода" возле склада легковоспламеняющихся жидкостей, после чего взорвался.

На месте взрыва вроде бы обнаружили фрагменты микросхем, проводов и фюзеляжа беспилотника. Отмечается, что из-за взрыва была повреждена одна пустая цистерна и окна ближайшего здания. Пострадавших нет.

Следует отметить, что Редкинский опытный завод по официальным данным занимается производством химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности.

Напомним, ночью 5 сентября московские аэропорты приостановили свою работу и начали отменять рейсы. Всего было отменено 5 рейсов, еще 14 задержаны.

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