Россияне заявили об атаке дронов на нефтебазу и энергообъект в Орле: подробности

В России 9 января снова жалуются на атаки неизвестных дронов.

Россияне заявили об атаке беспилотников якобы по нефтебазе в городе Орел, а также по "Орелэнерго". Громко было и в Курской области, там россияне говорят о "работе ПВО".

Об этом стало известно из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что дрон-камикадзе якобы попытался атаковать нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орле. Он попал в резервуар с топливом, но россияне утверждают, что "дальнейшего возгорания не произошло". Тем временем с места виднеется черный густой клуб дыма.

Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго", осуществляющую поставки и продажу электроэнергии по Орловской области РФ. Уже известно о двух пострадавших после атак беспилотников на город, а оккупанты традиционно обвиняют во всей Украину.

Атака дронов в РФ

Кроме того, громко и в Курской области. Россияне сообщают о "работе ПВО".

Напомним, накануне, 8 января, в Нижнем Тагиле в РФ на железнодорожных путях произошел взрыв. По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство.

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