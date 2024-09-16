Россияне заявили об атаке на Белгород: повреждены десятки домов, горели авто (фото, видео)

Местные власти заявили о восьми раненых.
Россияне заявили об обстреле Белгорода утром 16 сентября, работала ПВО. Повреждены квартиры, горели автомобили.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и российские телеграм-каналы.
Над Белгородом раздалась серия взрывов, заявили очевидцы. В городе звучали сирены воздушной тревоги и работала система ПВО.
Местные жители сообщают о сильном задымлении и большом количестве пожаров в городе: горят квартиры в жилых домах и автомобили. В частности, указывается, что один из снарядов попал в квартиру на 15 этаже жилого дома. Выбиты стекла и разрушены балконы.
В Сети также есть видео, на котором виден охваченный огнем частный дом. Автор ролика утверждает о прямом попадании.
Гладков подтвердил заявления о попаданиях в жилые дома и возгораниях автомобилей.
"Начал записывать утреннее сообщение, завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Пока появилась информация о возгорании автомобилей, о попадании в жилые помещения", — сказал губернатор в видеообращении.
Позже он проинформировал, что по предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у других ранения средней тяжести.
По данным Гладкова, в результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. В 21 многоквартирном доме повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, иссечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод.
Напомним, в ночь на 15 сентября украинские дроны атаковали семь областей России. В Минобороны РФ традиционно убеждали, что все цели были сбиты.
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