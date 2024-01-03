Россияне заявили об атаке по Курской области: там исчезли свет и тепло

В регионе повреждена подстанция и произошел порыв теплотрассы.
Россияне заявили о воздушной атаке по Курской области 3 января и жалуются, что несколько населенных пунктов остались без электроэнергии и теплоснабжения.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт утверждает, что в Железногорском районе после воздушной атаки якобы стороны ВСУ была повреждена подстанция.
"Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Идет подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются", – говорится в сообщении губернатора.
Он также сообщил, что в самом Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. В 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона прекратилось теплоснабжение.
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Старовойт заявил, что последствия атаки устраняются. На место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин.
Напомним, неспокойно в ночь на 3 января было также в Белгороде и области: там раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО. Местные власти заявили о сбитии воздушных целей.
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