Россияне заявили об очередной атаке беспилотников в Брянской и Белгородской областях: что там произошло

Россияне жалуются из-за новой атаки БПЛА и заявляют о налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.

Россияне заявили, что ночью на 4 октября неизвестный беспилотник якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Они утверждают, что около 3:00 ночи на территорию в/ч 55443 в Карачеве Брянской области упал БПЛА самолетного типа и взорвался. Пока информации о пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил о ночной атаке дронов. По его словам, в области был сбит один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

В то же время по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами российская ПВО также сбила якобы 19 "объектов". По предварительным данным, в результате атаки было повреждено административное здание в Белгороде, дом в селе Шишино Белгородского района и три автомобиля. Есть ли пострадавшие, Гладков не уточнил.

Напомним, в российском Красноярске 4 октября разразился пожар на алюминиевом заводе, перед которым местные жители слышали звук взрыва. МЧСники утверждают, что там горит трансформатор.

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