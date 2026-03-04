Россияне жалуются, что российские дроны "Герань-2" атаковали Дубай (видео)

Обломки российской «Герани-2» обнаружили в Эмиратах

В Дубае (ОАЭ) обнаружили обломки российского аналога «Шахеда» — «Герань-2». На фрагментах дрона увидели русскую маркировку.

Соответствующие фото и видео выложил один из россиян в паблике «Русские в ОАЭ», передает «РБК-Украина».

В паблике говорится, что противовоздушная оборона в Дубае сбила БПЛА с надписью Герань-2. Это аналог Шахеда, который россияне стали собирать на своих заводах. Фрагменты «Герани» вблизи стратегически важного порта Джебель-Али.

«Прикиньте находку… У порта Джебель-Али. Каким-то ветром „Герань-2“ в Дубае занесло… А***ть. Это значит, был шанс от своего же дрона забараниться? Прикол, конечно», — написал россиянин в паблике.

Напомним, что в ответ на израильско-американские удары по Ирану Тегеран нанес удары по Катару, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

Раньше мы писали, как на самом живет Дубай после ударов Ирана.