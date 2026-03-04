- Дата публикации
Россияне жалуются, что российские дроны "Герань-2" атаковали Дубай (видео)
В Дубае сбили российскую копию «Шахеда» с характерной маркировкой.
В Дубае (ОАЭ) обнаружили обломки российского аналога «Шахеда» — «Герань-2». На фрагментах дрона увидели русскую маркировку.
Соответствующие фото и видео выложил один из россиян в паблике «Русские в ОАЭ», передает «РБК-Украина».
В паблике говорится, что противовоздушная оборона в Дубае сбила БПЛА с надписью Герань-2. Это аналог Шахеда, который россияне стали собирать на своих заводах. Фрагменты «Герани» вблизи стратегически важного порта Джебель-Али.
«Прикиньте находку… У порта Джебель-Али. Каким-то ветром „Герань-2“ в Дубае занесло… А***ть. Это значит, был шанс от своего же дрона забараниться? Прикол, конечно», — написал россиянин в паблике.
Напомним, что в ответ на израильско-американские удары по Ирану Тегеран нанес удары по Катару, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.
Раньше мы писали, как на самом живет Дубай после ударов Ирана.