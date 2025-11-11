ТСН в социальных сетях

Россияне жалуются на атаку БпЛА в Оренбургской области: куда могли попасть дроны

В Сети появились кадры из Оренбургской области РФ, находящейся под ударом дронов.

Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

Жителям России 11 ноября снова неспокойно. Так, они жалуются на атаку БпЛА в Оренбургской области.

Об этом сообщают РосСМИ.

Вероятно, беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. Ожидаем детали.

Ранее взрывы раздавались в Таганроге РФ. На город осуществляется ракетная атака. Примечательно, что это произошло дважды в день.

Напомним, в этот же день неизвестные дроны совершили налет и на российский Воронеж, вероятно, атаковав местную ТЭЦ. Жители слышали ряд взрывов, а в домах на время исчезал свет.

