Россияне жалуются на атаку БПЛА возле аэродрома "Шайковка"

Российские власти традиционно убеждают, что дроны были сбиты.

В Калужской области России власти заявили об атаке беспилотников 23 августа и сбитии дронов вблизи села Шайковка, недалеко от военного аэродрома.

Об этом губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Сети.

"Днем на территории Кировского района, вблизи с. Шайковка, силами ПВО было уничтожено два БПЛА", – говорится в заявлении губернатора.

Также читайте Атаку дронами по Москве устроили агенты ГУР – СМИ

Шапша также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Напомним, 21 августа дроны атаковали аэродром "Шайковка" и повредили два российских бомбардировщика. По данным СМИ со ссылкой на источники украинской военной разведки, атаку устроили диверсанты ГУР.

Читайте также: