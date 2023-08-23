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Россияне жалуются на атаку БПЛА возле аэродрома "Шайковка"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Россияне жалуются на атаку БПЛА возле аэродрома "Шайковка"

Аэродром "Шайковка"/Иллюстративное фото

Российские власти традиционно убеждают, что дроны были сбиты.

В Калужской области России власти заявили об атаке беспилотников 23 августа и сбитии дронов вблизи села Шайковка, недалеко от военного аэродрома.

Об этом губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Сети.

"Днем на территории Кировского района, вблизи с. Шайковка, силами ПВО было уничтожено два БПЛА", – говорится в заявлении губернатора.

Шапша также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Напомним, 21 августа дроны атаковали аэродром "Шайковка" и повредили два российских бомбардировщика. По данным СМИ со ссылкой на источники украинской военной разведки, атаку устроили диверсанты ГУР.

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Дата публикации
Просмотры
785
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