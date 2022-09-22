Россияне знают, что Путин им врет, и не хотят воевать в Украине – журналист

Россияне крайне негативно относятся к объявленной Путиным мобилизации и знают, что власть им постоянно лжет.

Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк в эфире телемарафона.

"Россияне прекрасно осознают, что российская власть им всегда лжет. И российское общество так построено, что оно и Путиным вроде бы гордятся, и "деды воевали", и многие маркеры типа "нацизм", "суверенитет", то, что обычно использует Путин. Но когда касается их лично, то ситуация меняется… Все прекрасно понимают, что он может призвать столько, сколько захочет, на 300 тысячах он может не остановиться… Если говорят, что не будут забирать студентов, то где это в указе написано? Там написано "только тех, кто служил в армии". Но на самом деле в таких государствах как Россия, "только тех, кто служил в армии" очень много, это большинство мужчин", — отметил он.

Цымбалюк добавил, что указ о мобилизации открыл бесконечный человеческий ресурс и у российских мужчин есть только три выхода из этой ситуации.

"Фактически, он открыл бесконечный человеческий ресурс, который хочет отправить сюда на мясо. Понятно, что дальше будут действовать по трем общим схемам: некоторые пойдут на войну и погибнут, потому что глупы, те, кто умнее, убегут заграницу, а богаче откупятся". от мобилизации", – считает он.

По словам журналиста, протесты, которые начались в России на фоне указа, указывают на то, что некоторые россияне спреде против войны.

"Протесты в России? Наказания очень серьезные. Если раньше это были штрафы, то сейчас мужчинам, которых там задержали, вручили повестки и они все поедут на войну. Я смотрю на это действо и могу сделать только один вывод: там есть люди, которые есть люди, которые против войны действительно, но это меньшинство, они неорганизованы, у них нет ни лидера, ни программы", – сказал он.

Как сообщалось, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

В свою очередь в Латвии заявили, что не будут выдавать никаких виз россиянам, уклоняющимся от мобилизации в РФ.

Напомним, эксперт рассказал, на какие направления Путин может бросить 300 тысяч мобилизованных.