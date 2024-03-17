Россияне звонят родственникам украинских военнопленных: в ISW объяснили, для чего это они делают

В России "деятели" звонят по телефону родственникам украинских военнопленных для разжигания внутреннего недовольства в Украине.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики приводят заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что неизвестные россияне звонят по телефону родственникам украинских военнопленных и заявляют, что Россия готова вернуть украинских военнопленных, но якобы украинское руководство этому препятствует. Они призывают родственников протестовать по этому поводу. Лубинец отметил, что Украина никогда не прекращала обмен военнопленными.

"Эти российские информационные операции, вероятно, являются частью информационной кампании "Майдан-3", которая, как сообщала Служба безопасности Украины (СБУ), намерена посеять внутреннее недовольство в Украине и убить клин между гражданским населением и военно-политическим руководством. Ранее Россия успешно использовала информационные операции, включая прямую переписку по мобильному телефону с украинскими гражданскими лицами, для разжигания насильственных протестов в Украине", — отметили в ISW.

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