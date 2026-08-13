Россиянин готовил покушение на украинца в Варшаве: Туск сделал тревожное заявление

Полиция Польши / © PAP

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В последнюю минуту польским правоохранителям удалось сорвать спланированное убийство в столице Польши. Нападение должно было стать первой попыткой российских спецслужб атаковать американского гражданина на территории страны НАТО.

Об этом сообщило Deutsche Welle.

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Спецоперация по задержанию гражданина РФ прошла еще 7 августа. По данным следствия, мужчина был завербован российскими спецслужбами и готовил убийство в Варшаве. Объектом атаки стал мужчина с двойным гражданством Украины и США, чье имя пока не разглашается.

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Глава польского правительства Дональд Туск подчеркнул, что потенциальная жертва была «неудобной с точки зрения режима» Владимира Путина.

«Он был неудобен режиму Путина. В последнюю минуту, благодаря действиям Агентства внутренней безопасности и полиции, нам удалось предотвратить эту казнь, этот нападение», — сказал Туск.

Чтобы раскрыть это преступление, польские правоохранители работали вместе с разведкой США. Как уточнил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в сети X, киллер охотился за «гражданином США украинского происхождения».

«Я не уполномочен разглашать имена, но это первый случай, когда кто-то по приказу России решил напасть на гражданина Америки на территории другой страны НАТО, в частности в Польше, в Варшаве», — отметил Туск.

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В Польше отметили, что это покушение — часть гибридной войны России против стран, помогающих Украине. Поэтому польский премьер призвал мир готовиться к новым действиям и угрозам со стороны РФ.

«К сожалению, мы должны предположить, что режим Путина будет пытаться ликвидировать неудобных людей по разным причинам, в разных местах мира», — предостерег он.

Напомним, в Лондоне агрессивный мужчина, скорее всего, поляк, напал с оскорблениями на группу украинцев, организовавших сбор средств для ВСУ. Мужчина назвал их «бандеровцами», «мусором» и «националистами».

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