Россиянин на отдыхе в Турции хвастался убийствами украинцев: чем все закончилось

После конфликта на пляже турецкого курорта российского нахала выселили из гостиницы.

Гражданин России на одном из курортов Турции устроил скандал на пляже, хвастаясь убийствами украинцев. После жалобы охранникам его выселили из гостиницы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Константин Андриюк.

"Немного хороших новостей из Турции. Российского террориста сегодня выселили из гостиницы и отправили в полицию", — говорится в его сообщении.

Скандал начался на пляже, где нахальный россиянин разбрасывал вещи из лежака, оставленные девушкой, приехавшей на отдых из Украины. В ответ на замечания он возмутился, что украинка здесь отдыхает, а не гибнет под ударами "Кинжалов".

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"Знаешь, сколько я замочил таких как вы?" – добавил россиянин, показывая на своем смартфоне кадры из войны.

Девушка обнародовала ролик наглого поведения россиянина с его признаниями в убийствах украинцев. Однако администрация Instagram признала эту публикацию нарушением правил и заблокировала ее страницу.

Напомним, ранее в Турции агрессивная россиянка набросилась на украинку во время отдыха. Гражданка страны-агрессорки ругалась, плевалась и пыталась устроить драку.

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