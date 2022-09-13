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Россиянин перечислил мошенникам 300 тыс. рублей — те в знак "благодарности" дважды включили ему Гимн Украины

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Россиянин перечислил мошенникам 300 тыс. рублей — те в знак "благодарности" дважды включили ему Гимн Украины

Фото: pixabay.com

30-летний житель России сам перечислил мошенникам 300 тыс. рублей.

Когда мужчина возмутился из-за действий мошенников, ему дважды включили Гимн Украины.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Жителю Подмосковья позвонили по телефону якобы из МВД, ФСБ и Центрального банка. Чтобы уберечь деньги на счетах 30-летнему россиянину порекомендовали снять сбережения и перевести их на "безопасный" счет, который указали мошенники.

Когда мужчина все сделал, ему позвонил по телефону работник ФСБ, который включил россиянину Гимн Украины. Впоследствии гражданину РФ позвонили еще якобы из Центрального банка и еще раз в знак "благодарности" включили Гимн Украины.

Напомним, полиция предупредила семьи военных о новом виде мошенничества.

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