Россиянин подрался с сожительницей и зарезал ее собаку, потому что та громко лаяла (фото)

Собака, которая прожила у пары четыре года, вступилась за девушку и поплатилась жизнью.

В Ленинградской области России обычная бытовая ссора между парнем и девушкой окончилась убийством собаки.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Mash на Мойке".

Накануне Иван и Маша (имя девушки изменено) из поселка Новогорелово очень поссорились и дело дошло до драки: парень начал избивать девушку. За инцидентом следила собака, которую в свое время взяли из приюта, и она начала громко лаять.

Тогда Иван схватил со стола нож и несколько раз ударил животное. Затем тело собаки он засунул в мешок в мешок и вынес на балкон.

Девушка не обратилась в полицию с заявлением об инциденте, но рассказала обо всем своему знакомому. После этого с Машей исчезла связь, и тогда знакомый девушки сообщил о ситуации правоохранителям.

Фото: Telegram-канал "Mash на Мойке"

Ивана забрали в полицейский отдел. Пока в отношении него составлен протокол об административном нарушении, а после экспертизы его может ожидать уголовное дело. Парень ранее уже был судим за угрозу убийством.

Авторы сообщения обратили внимание на интересную деталь: судя по соцсетям, пара очень любит ретро-видеогру Postal, которую неоднократно обвиняли в чрезмерной жестокости.

Напомним, ранее в российской Туве три голодных собаки загрызли насмерть женщину. Владельца животных приговорили к полутора годам исправительных работ.

Читайте также:

Воспитателей киевского детсада подозревают в пытках детей