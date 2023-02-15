Россиянин подрался с сожительницей и зарезал ее собаку, потому что та громко лаяла (фото)

Собака, которая прожила у пары четыре года, вступилась за девушку и поплатилась жизнью.
В Ленинградской области России обычная бытовая ссора между парнем и девушкой окончилась убийством собаки.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Mash на Мойке".
Накануне Иван и Маша (имя девушки изменено) из поселка Новогорелово очень поссорились и дело дошло до драки: парень начал избивать девушку. За инцидентом следила собака, которую в свое время взяли из приюта, и она начала громко лаять.
Тогда Иван схватил со стола нож и несколько раз ударил животное. Затем тело собаки он засунул в мешок в мешок и вынес на балкон.
Девушка не обратилась в полицию с заявлением об инциденте, но рассказала обо всем своему знакомому. После этого с Машей исчезла связь, и тогда знакомый девушки сообщил о ситуации правоохранителям.
Ивана забрали в полицейский отдел. Пока в отношении него составлен протокол об административном нарушении, а после экспертизы его может ожидать уголовное дело. Парень ранее уже был судим за угрозу убийством.
Авторы сообщения обратили внимание на интересную деталь: судя по соцсетям, пара очень любит ретро-видеогру Postal, которую неоднократно обвиняли в чрезмерной жестокости.
Напомним, ранее в российской Туве три голодных собаки загрызли насмерть женщину. Владельца животных приговорили к полутора годам исправительных работ.
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